В Саянске установили личность вандала, срубившего городскую ель

Саянск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске сотрудники полиции установили личность похитителя городской ели, посаженной жителями в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, инцидент случился 22 декабря. Как выяснили полицейские, дерево украл 28-летний мужчина, который в этот момент был пьян. На следующее утро он увидел новость об инциденте в интернете и вынес ель на улицу, оставив ее в снегу.

– В процессе поисков правонарушителя сотрудники полиции разыскали очевидцев, изучили камеры видеонаблюдения, организовали поквартирный обход жилого массива. Сейчас гражданин доставлен в ОВД и дает признательные показания, – поясняют в ГУ МВД по Иркутской области. – По факту инцидента проводится проверка, виновника происшествия задержат в административном порядке и привлекут к ответственности.