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01.05.2018

В Саянске выпала из окна двухлетняя девочка

Саянск, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В саянском микрорайоне Молодежный 30 апреля двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа своей квартиры. Ребенка госпитализировали в городскую детскую больницу в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, девочка находилась дома с матерью. В какой-то момент она осталась без присмотра, забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и упала из окна. После этого была вызвана скорая медицинская помощь.

ГУ МВД по Иркутской области проводит доследственную проверку, в ходе которой будут изучены все обстоятельства, способствовавшие происшествию.

Сотрудники полиции призывают родителей с наступлением тепла уберечь детей от подобных случаев. Необходимо исключить малейшую возможность самостоятельного открывания ребенком окна или балкона, установив ручки с замками. Чтобы обезопасить свое жилище, необходимо убрать от подоконников столы, стулья или же другие предметы, через которые можно добраться до окна.

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