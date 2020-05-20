В селе Урик подросток без водительских прав катал подругу на мотоцикле

Иркутский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Урик Иркутского района 17-летний местный житель спровоцировал полицейскую погоню, попытавшись скрыться на мотоцикле от инспекторов ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, на неоднократные требования остановиться мотоциклист не реагировал, а только продолжал ускоряться, создавая аварийные ситуации при езде по частному сектору. После непродолжительной погони сотрудники полиции задержали лихача, заблокировав ему проезд.

Как выяснилось, 17-летний местный житель управлял незарегистрированным мотоциклом без соответствующих документов, при этом не имея права управления им. Кроме того, он перевозил несовершеннолетнюю пассажирку без мотошлема.

На юного мотоциклиста составили шесть административных материалов по различным нарушениям. Также инспекторы по пропаганде БДД провели профилактическую беседу с родителями подростка.