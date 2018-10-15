В Сети появилось видео момента столкновения мотоцикла и «Пежо» в Ангарске

Ангарск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Пользователи соцсетей опубликовали видео момента столкновения мотоцикла и кроссовера «Пежо» в Ангарске.

Напомним, ДТП произошло 14 октября на улице Алёшина. Мотоциклист в результате погиб.

Известно, что «Пежо» управлял 42-летний мужчина. Иномарка от удара с мотоциклом столкнулась с ещё двумя припаркованными машинами. По факту ДТП следователи УМВД по Ангарскому городскому округу проводят доследственную поверку. Свидетелей и очевидцев произошедшего полиция просит обратиться по телефону 8(3955)69-27-21 или 02.