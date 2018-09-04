|Происшествия
|05.09.2018
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В Шелехове 4 сентября пропал 16-летний Павел Четверев
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Шелехов, Черемхово, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове днем 4 сентября ушел из дома и не вернулся 16-летний Павел Четверев. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Об исчезновении сына заявила его мать. По информации ГУ МВД по Иркутской области, молодой человек мог поехать в Черемхово, где его семья жила год назад.
ПРИМЕТЫ:
На поиски пропавшего подростка ориентирован личный состав шелеховской полиции и соседних районов.
Фото предоставлено полицией
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