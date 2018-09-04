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05.09.2018

В Шелехове 4 сентября пропал 16-летний Павел Четверев

Шелехов, Черемхово, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове днем 4 сентября ушел из дома и не вернулся 16-летний Павел Четверев. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Об исчезновении сына заявила его мать. По информации ГУ МВД по Иркутской области, молодой человек мог поехать в Черемхово, где его семья жила год назад.

ПРИМЕТЫ:

  • На вид 16-17 лет, рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное, славянская внешностиь. Волосы светлые – виски выбриты, на макушке волосы длинные.
  • Был одет в черно-белую футболку, черные джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.
  • Особые приметы: на запястье татуировка в виде букв, носит очки.

На поиски пропавшего подростка ориентирован личный состав шелеховской полиции и соседних районов.

Фото предоставлено полицией

КООРДИНАТЫ:

  • Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Павла Четверева, полиция просит обращаться по телефонам 8 (39550) 6-31-51 или 02.

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