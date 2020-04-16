В Шелехове девятилетний мальчик попал под грузовик

Шелехов, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 16 апреля девятилетний мальчик попал под колёса грузовика «Хино» и был госпитализирован с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл около 14.00 на проспекте Центральный Шелехова. По предварительным данным, мальчик выбежал на дорогу из-за автобуса. При этом «зебры» в этом месте не было. В итоге 43-летний водитель грузовика «Хино» наехал на ребёнка.

Сотрудники полиции составили в отношении матери мальчика административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, с ней провели беседу о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

ГУ МВД по Иркутской области призывает родителей не оставлять без контроля детей и регулярно проводить с ними профилактические беседы об основах безопасного поведения на дороге.