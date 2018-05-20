В Шелехове горел Центр помощи детям

Шелехов, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 20 мая горел Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Персонал учреждения до прибытия пожарных эвакуировал 34 детей. Об этом 21 мая на брифинге рассказал начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Сообщение о пожаре поступило в 12.55. Возгорание было обнаружено автоматической системой обнаружения. На момент прибытия подразделения пожарной части из окна третьего этажа шёл дым. Горело спальное помещение.

Причинами пожара могли стать неосторожное обращение с огнём и электротехническая неисправность, отметил глава ГУ МЧС по Иркутской области. Пострадавших на пожаре нет.

– Здание детского дома – объект высокой степени риска, проверки на котором проводятся согласно плану, как и тренировки с персоналом по действиям в случае пожара. Последняя тренировка по эвакуации проводилась в марте, – сказал Валентин Нелюбов.

Сейчас ведётся проверка действий персонала и самого факта пожара.