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14.05.2018

В Шелехове на станции Гончарово током ударило двух школьников

Шелехов, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове на станции Гончарово ВСЖД ударило током двух школьников 14 и 15 лет. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл 5 мая около 18.00. По предварительным данным, подростки во время прогулки залезли по лестнице на вагон с углём грузового поезда. Затем они перешли на металлический вагон, где и получили удар током.

Детей госпитализировали. Один из них из-за ожогов скончался, второму оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, подобный случай произёшел и в Нижнеудинске, где 12 мая от удара током погиб 19-летний юноша. Он также забрался на полувагон с углём и получил ожоги.

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