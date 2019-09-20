В Шелехове под суд отправятся два серийных грабителя

Шелехов, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, совершивших кражи на общую сумму около 800 тысяч рублей.

Как совершает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданам.

СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области установлено, что 22-летний житель села Введенщина Шелеховского района с августа по декабрь 2018 года, взламывая окна или двери, проникал в жилые дома, расположенные на территории Шелехова, села Баклаши, села Олха, садоводческих некоммерческих товариществ района, для совершения краж. За это время он совершил 15 преступлений, три из которых – в соучастии с 21-летним жителем Шелехова, который обычно «стоял на стреме».

Предметом преступного посягательства злоумышленников были бытовая техника, бензо- и электроинструменты, денежные средства, ювелирные изделия, ценные предметы одежды. Похищенное имущество преступники сбывали, а полученные деньги тратили на личные нужды.

В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 800 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Шелеховский городской суд для рассмотрения по существу.