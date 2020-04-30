В Шелехове пристава и гендиректора предприятия подозревают во взяточничестве

Шелехов, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовные дела в отношении пристава из Шелехова и гендиректора одного из предприятий по факту взяточничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи СК России совместно с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Шелеховскому району и МРО (ПК) УЭБиПК ГУ МВД по Иркутской области в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по ранее возбуждённому уголовному делу установили причастность судебного пристава-исполнителя к аналогичным эпизодам преступной деятельности.

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы судебный пристав-исполнитель получила взятку в сумме 200 тысяч рублей от генерального директора одного из предприятий за не наложение ареста на расчётные счета его организации. Через некоторое время счета всё же были арестованы, и генеральный директор снова обратился к судебному приставу, чтобы та сняла арест с расчётного счета за взятку в размере 20 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель содержится под стражей. Второй фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовных дел продолжается.