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24.05.2018

В Шелехове пропал без вести 30-летний Алексей Яранцев

Шелехов, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове ушёл из дома и не вернулся 30-летний Алексей Яранцев. Мужчину ищут уже три дня, сообщает пресс-служба полиции.

Известно, что шелеховчанин проживает в 4-ом квартале города.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Яранцева, просят обратиться в отделение ГУ МВД по Иркутской области либо по телефонам: 02, 102 с мобильного, (839550)41537.

ПРИМЕТЫ:

  • На вид 30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Был одет в светло-серую кофту, черную жилетку, джинсы темно-синего цвета, кроссовки черные с белыми вставками.
  • При себе имел рюкзак салатового цвета, сумка серого цвета маленькая через плечо с личными документами.

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