|Происшествия
|24.05.2018
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В Шелехове пропал без вести 30-летний Алексей Яранцев
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Шелехов, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове ушёл из дома и не вернулся 30-летний Алексей Яранцев. Мужчину ищут уже три дня, сообщает пресс-служба полиции.
Известно, что шелеховчанин проживает в 4-ом квартале города.
Тех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Яранцева, просят обратиться в отделение ГУ МВД по Иркутской области либо по телефонам: 02, 102 с мобильного, (839550)41537.
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