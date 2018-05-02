|Происшествия
|03.05.2018
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В Шелехове с 29 апреля ищут 28-летнего Александра Титова
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Шелехов, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 29 апреля ушёл из дома и до сих пор не вернулся 28-летний Александр Титов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В ГУ МВД по Иркутской области с заявлением о пропаже молодого человека обратилась его мать.
Тех, кто располагает данными о месте нахождения Александра Титова, убедительно просят сообщить по телефонам: 8(39550) 63193 (дежурная часть), 8 (3952) 216464 (бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.
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