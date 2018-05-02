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03.05.2018

В Шелехове с 29 апреля ищут 28-летнего Александра Титова

Шелехов, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 29 апреля ушёл из дома и до сих пор не вернулся 28-летний Александр Титов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ГУ МВД по Иркутской области с заявлением о пропаже молодого человека обратилась его мать.

Тех, кто располагает данными о месте нахождения Александра Титова, убедительно просят сообщить по телефонам: 8(39550) 63193 (дежурная часть), 8 (3952) 216464 (бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.

ПРИМЕТЫ:

  • На вид 20-23 года, рост около 178 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, лицо овальное, волосы темно-русые, вьющиеся, глаза темно-карие.
  • Особые приметы: на животе имеется послеоперационный шрам.
  • Был одет в красную ветровку, футболку и брюки чёрного цвета, замшевые чёрные туфли.

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