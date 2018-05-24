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25.05.2018

В Шелеховском районе автопоезд столкнулся с микроавтобусом – один человек погиб

Шелеховский район, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе автопоезд столкнулся с микроавтобусом – один человек погиб, двое госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошёл около часа дня 25 мая в 55 километрах от районного центра на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Участниками ДТП стали грузовая машина «Ивеко» и микроавтобус «Истана».

По предварительной информации, водитель автопоезда при повороте на спуске допустил прицепом столкновение с двигавшимся навстречу транспортным средством.

В результате случившегося на месте скончался водитель микроавтобуса. Находившиеся с ним супруга и десятилетняя внучка с тяжелыми травмами госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Экипажи ДПС обеспечивают регулирование дорожного движения.

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