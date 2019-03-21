В Шелеховском районе двухлетний мальчик утонул, провалившись под лед

Шелеховский район, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На реке Олха в Шелеховском районе водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области обнаружили тело двухлетнего мальчика. В поисках утонувшего ребенка спасателям пришлось выпиливать лед ниже по течению.

Инцидент случился в деревне Олха Шелеховского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, днем 22 марта ребенок гулял с пятилетним братом у реки, в то время как их родители находились на работе в кафе поблизости. Пропажу детей обнаружила мать. Выглянув в окно и не увидев их во дворе, она заметила, что мальчики провалились под лед, и бросилась к ним. Однако женщина успела спасти лишь одного ребенка, младшего унесло течением. Родители позвонили в службу спасения.

– Фактически маленькие дети находились без присмотра. Это стоило одному из них жизни. В опасности находились оба мальчика, поскольку течение на Олхе сильное, а глубина достигает двух метров. Лед, подмываемый течением, достаточно хрупкий, и выходить на него нельзя. Для гибели ребенка достаточно одного мгновения. К сожалению, взрослые забыли об этом, – пояснил старший госинспектор Шелеховского инспекторского участка ГИМС Владимир Стулев.

Спасатели предупреждают: лед на водоемах ненадежен, а выход на него опасен для жизни.