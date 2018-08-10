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10.08.2018

В Шелеховском районе иномарка столкнулась с маршруткой – оба авто перевернулись

Шелеховский район, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе на 37-м км трассы «Сибирь» в районе Чистых ключей иномарка столкнулась с маршруткой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, произошло столкновение между автомобилями «Киа Спортейдж» и «Фиат Дукато». По словам полицейских, водитель «Киа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским «Фиатом», следовавшим из Слюдянки в Иркутск. В результате оба транспортных средства перевернулись.

Все участники ДТП живы, количество пострадавших устанавливается. Известно, что в маршрутке находились 12 пассажиров. Водитель «Киа» дает разъяснения на месте, от госпитализации отказался, по предварительным данным, он трезв.

По факту случившегося проводится проверка, по её результатам будет дана правовая оценка произошедшему.

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