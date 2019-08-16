В Шелеховском районе мотоциклист погиб при столкновении с дорожным ограждением

Шелеховский район, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии с участием мотоцикла, которая произошла 16 августа на автодороге Р-258 "Байкал" в 40 километрах от Шелехова.

Около 18:20 водитель мотоцикла "Ямаха", ехавший в сторону Иркутска, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От полученных травм мужчина скончался, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В дальнейшем стало известно, что мотоциклом управлял солист иркутской группы "Эстрада" Владимир Срабионов. У него остались жена и двое маленьких детей.