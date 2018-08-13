|Происшествия
|13.08.2018
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В Шелеховском районе нашли учебный артиллерийский снаряд
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Шелеховский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В лесу Шелеховского района обнаружен учебный артиллерийский снаряд без маркировки.
Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области, в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в лесу в районе поселка Пионерск мужчина обнаружил предмет, внешне похожий на снаряд.
На место незамедлительно прибыли саперы и кинолог с собакой ОМОН управления Росгвардии, а также сотрудники полиции и МЧС.
В ходе обследования установлено, что найден учебный артиллерийский снаряд без маркировки, со следами коррозии.
– Находка не содержала взрывчатых веществ и не представляла опасности для окружающих, – сказал специалист ОМОН.
По этому факту проводится проверка.
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