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13.12.2019

В Шелеховском районе скорая помощь столкнулась с фурой, погибли фельдшер и водитель

Шелеховский район, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе полиция выясняет обстоятельства столкновения большегруза и автомобиля скорой помощи. Погибли 57-летний водитель спецтранспорта и 54-летняя женщина-фельдшер.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился 13 декабря около 15:00 на 71-м километре автодороги Р-258 «Байкал». Предварительно установлено, что 35-летний водитель большегруза «Вольво» не пострадал.

В Шелеховском районе скорая помощь столкнулась с фурой, погибли фельдшер и водитель

На месте работают сотрудники полиции и специальных служб. Ведется работа по регулированию дорожного движения и ликвидации последствий аварии.

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