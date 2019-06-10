|Происшествия
|11.06.2019
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В Шелеховском районе вечером 10 июня без вести пропал восьмилетний мальчик
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Шелеховский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Из садоводства «Заря» в Шелеховском районе вечером 10 июня уехал на желто-оранжевом велосипеде в неизвестном направлении восьмилетний Богдан Иванов. Ребенка ищут.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, последний раз мальчика видели около 17:00. О пропаже ребенка сообщили его родственники. Территория вероятного местонахождения мальчика – железнодорожное полотно, прилегающие садоводства и жилые массивы, карьеры.
ПРИМЕТЫ:
Садоводство «Заря» находится справа после железнодорожного переезда в сторону Шелехова. Сейчас мальчика ищут более 150 человек – 80 сотрудников правоохранительных органов, местные полицейские и специально сформированные поисковые группы из офицеров регионального ГУ МВД. На место поисков откомандированы наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска, подключены волонтеры, местные власти, жители, проинформированы таксисты и общественный транспорт.
КООРДИНАТЫ: