В Шелеховском районе вечером 10 июня без вести пропал восьмилетний мальчик

Шелеховский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Из садоводства «Заря» в Шелеховском районе вечером 10 июня уехал на желто-оранжевом велосипеде в неизвестном направлении восьмилетний Богдан Иванов. Ребенка ищут. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, последний раз мальчика видели около 17:00. О пропаже ребенка сообщили его родственники. Территория вероятного местонахождения мальчика – железнодорожное полотно, прилегающие садоводства и жилые массивы, карьеры. ПРИМЕТЫ: На вид 8-9 лет, невысокого роста, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Был одет в синюю футболку, клетчатые шорты серо-белого цвета ниже колен, черно-красные шлепанцы, также мог надеть черные спортивные брюки, черные кроссовки. Садоводство «Заря» находится справа после железнодорожного переезда в сторону Шелехова. Сейчас мальчика ищут более 150 человек – 80 сотрудников правоохранительных органов, местные полицейские и специально сформированные поисковые группы из офицеров регионального ГУ МВД. На место поисков откомандированы наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска, подключены волонтеры, местные власти, жители, проинформированы таксисты и общественный транспорт. КООРДИНАТЫ: Всех, кто видел ребенка в последние сутки, просьба позвонить по телефонам: 102, 8 (39550) 4-15-37, 8-950-062-10-08. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мвд

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