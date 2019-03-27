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27.03.2019

В Шелеховском районе водитель «Камаза» пропал вместе с кабелем на миллион рублей

Шелеховский район, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе водитель «Камаза» пропал вместе с катушками медного кабеля на миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, полиция устанавливает обстоятельства хищения крупной партии цветмета.

Сыщики выяснили, что к совершению кражи катушек с медным кабелем стоимостью около миллиона рублей может быть причастен 33-летний житель Иркутска.

Как оказалось, это имущество, принадлежащее одной организации, он перевозил на автомобиле «Камаз». Однако до места назначения не добрался. Пустой грузовик был обнаружен на автодороге в Шелеховском районе.

Людей, обладающих сведениями о разыскиваемом человеке, просьба обратиться по следующим телефонам: 89041543672, 89526282000 либо 02.

В свою очередь правоохранительные органы призывают водителя самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений.

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