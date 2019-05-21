В Шелеховском районе злоумышленники воровали кабель прямо из квартир

Шелеховский район, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе злоумышленники воровали интернет-кабель прямо из квартир.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, оперативники раскрыли хищение кабеля у местного жителя.

Сыщики задержали подозреваемых, ими оказались двое иркутян 23 и 25 лет. Злоумышленники проникли в одну из квартир жилого дома и под видом специалистов интернет-компании срезали кабель и скрылись. Оказалось, что подозреваемые причастны еще к шести подобным эпизодам, зафиксированным на территории Шелеховского района.

В ходе личного досмотра у подозреваемых изъят похищенный кабель и комплект инструментов по вскрытию замков.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ – кража.