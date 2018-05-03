В Сирии потерпел крушение российский СУ30-СМ

Сирия, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу после взлета с авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Оба летчика погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ . Напомним, эти истребители производят на иркутском авиазаводе.

– По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было, – цитирует издание ведомство.

Катастрофа произошла 3 мая около 09:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря. В Минобороны сообщили, что оба летчика до последних минут боролись за самолёт.

СПРАВКА:

Многофункциональный истребитель Су-30СМ серийно производится корпорацией «Иркут» на Иркутском авиазаводе.

Самолёт обладает сверхманёвренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Сейчас у российских военных есть 100 этих истребителей, в 2018 году Вооруженным силам РФ передадут 14 таких самолётов.