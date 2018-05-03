|Происшествия
|04.05.2018
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В Сирии потерпел крушение российский СУ30-СМ
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Сирия, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу после взлета с авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Оба летчика погибли, сообщает Интерфакс
– По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было, – цитирует издание ведомство.
Катастрофа произошла 3 мая около 09:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря. В Минобороны сообщили, что оба летчика до последних минут боролись за самолёт.
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