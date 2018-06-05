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06.06.2018

В СКР возбудили дело в связи с гибелью на пожаре в Эхирит-Булагатском районе ребенка и пожилой женщины

Эхирит-Булагатский район, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В СКР возбудили уголовное дело в связи с гибелью на пожаре в Эхирит-Булагатском районе ребенка и пожилой женщины.

Напомним, в селе Капсал Эхирит-Булагатского района в ночь на 2 июня на пожаре в частном доме погибли 57-летняя женщина и четырёхлетний ребёнок.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Сейчас следователи выясняют причины пожара, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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