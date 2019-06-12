|Происшествия
|13.06.2019
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В Слюдянке ищут водителя, который сбил 15-летнюю школьницу и скрылся
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Слюдянка, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке вечером 12 июня неизвестный водитель сбил 15-летнюю школьницу, которая шла вдоль проезжей части с подругой. В результате девочку госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент случился на улице 40 Лет Октября. По словам очевидцев, предполагаемый виновник аварии ехал на легковом автомобиле темно-красного цвета, который предположительно имеет государственный номер с цифрами «832». Полицейские рекомендуют водителю самостоятельно явиться в полицию.
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