|Происшествия
|22.05.2018
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В Слюдянке муж по пьяни забил жену насмерть
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Слюдянка, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Слюдянки регулярно избивал жену и, наконец, забил насмерть.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, мужчина на протяжении более двух лет на почве ревности систематические истязал свою жену. В ходе последней ссоры, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес супруге телесные повреждения, от которых женщина скончалась.
С самого начала подсудимый не признавал причастность к совершенному преступлению, придумывал различные версии с целью избежания уголовной ответственности.
Приговором Слюдянского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
С учетом позиции государственного обвинителя его приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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