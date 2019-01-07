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07.01.2019

В Слюдянке пенсионерка поверила "сотрудникам банка" и лишилась 60 тысяч рублей

Слюдянка, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 6 января в дежурную часть отдела МВД России по Слюдянскому району поступило сообщение от 58-летней местной жительницы. Пожилая женщина сообщила сыщикам, что злоумышленники похитили у неё 60 тысяч рублей.

Со слов заявительницы, ей на телефон поступил звонок от человека, который представился сотрудником популярного интернет-магазина. Незнакомец обрадовал пенсионерку приятной новостью – ей положена скидка на приобретение товаров. Далее на телефон вновь позвонили неизвестные, которые, в этот раз, представились сотрудниками службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что прямо сейчас мошенники пытаются снять с ее банковской карты деньги, а для предотвращения операций необходимо срочно заблокировать карту. Доверчивая женщина назвала все конфиденциальные данные, после чего с её счета списали денежные средства.

Оперативники установили, что абонентские номера телефонов предполагаемых аферистов зарегистрированы в Московской и Ленинградской областях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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