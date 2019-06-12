В Слюдянке с повинной в полицию пришла автоледи, сбившая 15-летнюю девочку

Слюдянка, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Установлена личность водителя, сбившего 12 июня 15-летнюю девочку в Слюдянке. Предполагаемой виновницей аварии оказалась 53-летняя жительница Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, женщина свое поведение объяснила тем, что после наезда испугалась и решила покинуть место ДТП, однако, когда увидела в мессенджерах, что ее разыскивают, свою вину осознала и решила явиться в полицию самостоятельно.

Параллельно с этим был обнаружен и подходящий под описание из ориентировок автомобиль, имевший характерные повреждения.

Напомним, инцидент случился накануне вечером. Школьница шла вдоль проезжей части, когда ее сбил автомобиль. Пострадавшую девочку госпитализировали.