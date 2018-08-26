В Слюдянке вынесли приговор брату и сестре, забившим до смерти знакомую

Слюдянка, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке вынесли приговор брату и сестре, забившим до смерти свою знакомую, которая оскорбила их покойного отца. Как пояснили Телеинформу в пресс-службе суда, 22-летний молодой человек проведет в колонии строгого режима восемь лет, его 19-летняя сестра – семь лет в колонии общего режима.

Трагедия случилась в марте 2018 года. Женщина пришла к ним в гости, «неосторожным словом» спровоцировав агрессивную реакцию хозяев. Как сообщает пресс-служба Слюдянского районного суда, «всю ночь, меняясь друг с другом, а то и совместными действиями брат и сестра методично наносили потерпевшей удары руками, в том числе, в область головы, прыгали по ней, ломая ребра, применяли для нанесения телесных повреждений деревянную швабру, а потом нож».

Затем избитую женщину оставили в ванной, полной холодной воды. Молодой хозяин после этого лег спать, а его сестра обнаружила, что гостья скончалась, и побежала искать свою мать. Ей и пришлось, кстати, вызывать полицию и медиков – соседи проигнорировали шум из квартиры брата и сестры.

Приговор был оглашен 20 августа, их взяли под стражу в зале суда.