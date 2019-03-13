В Слюдянке задержали машину с соболиными шкурками на 1,5 миллиона рублей

Слюдянка, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Машину, которая перевозила 590 шкурок соболя без сопроводительных документов, задержали инспекторы ГИБДД на стационарном посту ДПС «Рубеж» в Слюдянке. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что ценный груз примерной стоимостью свыше 1,5 миллионов рублей следовал из Иркутска в Забайкальский край.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области устанавливают все обстоятельства нелегальной транспортировки шкурок. Сейчас изъятый товар помещён на ответственное хранение.

За нарушение правил перевозки грузов, подлежащих ветеринарному надзору, госинспекторы Слюдянского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Иркутской области привлекли водителя к административной ответственности.

Напомним, 6 марта на этом же посту задержали машину с тонной рогов диких животных. Товар без сопроводительных документов следовал из Иркутска в Уссурийск.