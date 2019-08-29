Слюдянский район, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе без вести пропал 72-летний рыбак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

О пропаже пожилого жителя села Быстрое заявила его приемная дочь. Она сообщила, что ее отчим, Владимир Духов, по словам соседей, 26 августа ушел рыбачить на реку Иркут. С тех пор о его местонахождении женщина ничего не знает.

ПРИМЕТЫ:

На вид мужчине 65 лет, худощавого телосложения, рост 180-190 сантиметров, волосы седые.

БЫЛ ОДЕТ:

Камуфляжная куртка, болотные сапоги, при себе имел рюкзак, удочку и рыболовные снасти.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:

Ампутирована правая рука.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят обратиться в полицию или позвонить по телефонам: 8 (39544) 5-10-02, либо 02 (102 с мобильного телефона).

Кроме того, в настоящее время формируются дополнительные группы из числа полицейских, сотрудников МЧС и волонтеров для поиска пропавшего мужчины.