В Слюдянском районе директор бюджетного учреждения полтора года получала зарплату за уволившегося сотрудника

Слюдянский район, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе руководитель муниципального бюджетного учреждения присвоила более 770 тысяч рублей из районной казны, получая зарплату за сотрудника, который фактически там не работал более полутора лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, один из работников учреждения перестал исполнять свои должностные обязанности с января 2017 года. Руководитель достоверно знала и об этом, и о том, что на его место никто не пришел, однако не расторгла с ним трудовой договор и до сентября 2018 года продолжала проставлять в табеле учета рабочего времени часы работы. На основании этих сведений начислялась зарплата, которую начальница клала себе в карман.

– Ущерб, причиненный бюджету Слюдянского района, подсудимая возместила до постановления приговора. В итоге Слюдянский городской суд назначил наказание – 120 тысяч рублей штрафа, – поясняют в облпрокуратуре.