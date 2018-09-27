В Слюдянском районе двое подростков угнали четыре машины и мотоцикл

Слюдянский район, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Култук Слюдянского района двое подростков за два месяца угнали четыре машины и мотоцикл.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, против несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело в связи с пятью преступлениями, предусмотренными пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору, без цели хищения (угон).

Выяснилось, что несовершеннолетние с мая по июнь 2018 года в ночное время угнали четыре автомобиля и мотоцикл.

По результатам судебного следствия, учитывая, что подсудимые совершили тяжкие преступления в условиях отсутствия контроля со стороны родителей, а также то, что ранее принятые меры воспитательного воздействия не принесли должного результата, государственным обвинителем суду было предложено освободить подростков от наказания и поместить их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Приговором суда малолетним правонарушителям по совокупности преступлений назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. От назначенного наказания они освобождены с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на три года.

В текущем году уже четверо несовершеннолетних, совершивших преступления в Слюдянском районе, помещены в это же учреждение, отмечают в прокуратуре.