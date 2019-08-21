В Слюдянском районе поймали водителя с партией конопли

Слюдянский район, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя автомобиля «Субару Форестер» с полкило конопли.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, водитель иномарки признался, что изготовил наркотические средства для собственного употребления.

Наркотики растительного происхождения хранились в багажнике в нише запасного колеса и были выявлены при осмотре автотранспорта. Мужчина привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере. За совершение этого преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.