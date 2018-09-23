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24.09.2018

В Слюдянском районе рецидивист избил пенсионера ради двух ведер клюквы

Слюдянский район, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Слюдянский районный суд на четыре года девять месяцев лишил свободы рецидивиста, который избил пенсионера и украл у него два ведра с клюквой общей массой чуть больше пяти килограммов.

Инцидент случился в октябре 2017 года. Как сообщает пресс-служба суда, злоумышленник увидел жертву в электричке и решил завладеть ягодой, которую собрал пенсионер.

– Не убедив строптивого мужчину поделиться дикоросом в поезде, он догнал того на тропе, ведущей от перрона в город и, угрожая ножом, нанес множественные удары руками и ногами и забрал-таки оба ведра с клюквой. Потерпевший, к счастью, не получил серьезных повреждений, – говорят в суде.

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