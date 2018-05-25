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25.05.2018

В Слюдянском районе заблудились собиратели черемши

Слюдянский район, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе полицейские и спасатели помогли заблудившимся в лесу сборщикам черемши.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение о том, что люди не могут найти обратной дороги из леса, поступило в дежурную часть отдела МВД России по Слюдянскому району вечером 22 мая. Взволнованная пожилая женщина пояснила, что ее 30-летний сын и 35-летняя дочь, а также их приятель ранним утром отправились на электричке в район поселка Мурино для сбора черемши. Вечером они вышли на связь по сотовому телефону и сообщили, что не могут сориентироваться, куда им двигаться, чтобы выйти к населенному пункту. Пенсионерка сразу же обратилась за помощью в полицию.

Сразу была сформирована группа из числа сотрудников полиции, которые совместно с представителями Байкальского поисково-спасательного отряда выдвинулись в указанный район.

Благодаря наличию устойчивой сотовой связи удалось с помощью переговоров по ориентирам и приметам вывести группу на просеку, где установлены ЛЭП. Вчера, 24 мая, днем заблудившихся людей нашли и доставили по месту жительства в целости и сохранности.

Как отмечают полицейские, никто из троих сборщиков дикороса о походе в отдаленную местность в соответствующие службы не сообщил.

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