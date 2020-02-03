С острова Хайнань в Иркутскую область 1 февраля досрочно вернулись 175 человек

Иркутская область, 03.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В субботу 1 февраля с китайского острова Хайнань в Иркутскую область досрочно вернулись 175 человек. Отдыхающих вывезли из-за коронавируса, который стремительно распространяется в Китае. Об этом рассказала начальник отдела санитарной охраны управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Баландина.

– Прибывших в субботу пассажиров вместе с членами экипажа обследовали в изоляторе медпункта, все результаты отрицательные. Коронавирус не выявлен ни у кого, – отметила Татьяна Баландина.

Кроме того, четверо пассажиров, прибывшие 3 февраля в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Проведенные обследования не выявили коронавирус, диагноз – ОРВИ. Известно, что одна из пассажиров – гражданка России, трое других – граждане Таджикистана. Всего на борту вместе с членами экипажа было 35 человек.

– Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра. У всех будут проведены диагностические исследования с учётом эпидемиологической ситуации и на коронавирусную инфекцию, – отметили в Минздраве.

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что все они будут посещать дневной стационар, где будут под ежедневным медицинским наблюдением. В свободе передвижения эти люди не ограничены. В случае, если у кого-то из них в течение инкубационного периода обнаружится коронавирус, заболевший будет госпитализирован, а все контактировавшие с ним люди также будут взяты под медицинский контроль.