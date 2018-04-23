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21.04.2018

В суд передано дело о самой крупной банде «чёрных лесорубов» в Иркутской области

Куйтунский район, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунский районный суд передели уголовное дело о незаконной рубке леса на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Следственными органами собраны доказательства, свидетельствующие о принадлежности к группе «чёрных лесорубов» 17 человек, установлен и задержан предполагаемый организатор незаконного бизнеса – 47-летний предприниматель. Выявлены места сбыта краденой древесины и пункты её временного хранения.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий ликвидирована одна из самых крупных группировок «чёрных лесорубов», когда-либо действовавших в регионе, – отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

При проведении обысков обнаружены восемь бензопил, семь грузовых автомобилей и шесть тракторов. Кроме того, изъяты денежные средства в размере двух миллионов рублей, предположительно, добытые незаконным путём, а также двух элитных внедорожника, принадлежащие лидеру группы.

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