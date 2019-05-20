В суд передано дело по летальному ДТП в Тайшетском районе

Тайшетский район, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе в суд направлено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина, ещё одна пассажирка иномарки получила тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области, для сбора доказательственной базы следственные органы организовали автотехническую, генетическую, медицинскую экспертизы. Также были установлены и допрошены свидетели и очевидцы случившегося.

Все это позволило установить объективную картину произошедшего. Выяснилось, что управлявший внедорожником 27-летний местный житель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан Марч», в салоне которого находились три женщины.

Обвиняемый признал свою вину, активно содействовал следствию, а также принял меры для компенсации причинённого ущерба потерпевшей стороне.

Напомним, трагический инцидент произошёл утром 4 ноября 2018 года в посёлке Юрты.