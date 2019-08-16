В суд передано уголовное дело жительницы Заларинского района, поджёгшей дом из-за ссоры с роднёй

Заларинский район, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области передало в суд уголовное дело в отношении жительницы посёлка Тыреть-1 Заларинского района, которая в марте 2019 года попыталась сжечь дом, в котором спал её родственник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, пожар разгорелся в ночь с 11 на 12 марта. Позже выяснилось, что возгоранию предшествовало застолье и ссора между родственниками – 36-летней женщиной и её 38-летним дальним родственником. Следствие полагает, что когда хозяин дома уснул, затаившая обиду женщина, принесла канистру с горючей жидкостью, вылила её на крыльцо постройки и подожгла. Мужчину спасло только то, что он ночью вовремя проснулся, успел выбежать из горящего дома.

Потерпевший получил повреждения в виде ожогов. Они квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками полиции, в кратчайшие сроки подозреваемую задержали. Женщина раскаялась в совершенном преступлении и дала признательные показания.

По уголовному делу проведены судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены соседи потерпевшего и другие жители посёлка Тыреть-1, ставшие очевидцами пожара.