|Происшествия
|24.04.2018
|
|
В Свирске осудили мать трех малышей, погибших на пожаре по ее недосмотру
|
Свирск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Черемховский городской суд вынес приговор жительнице Свирска, из-за неосторожности которой в ноябре 2017 года на пожаре погибли трое ее маленьких детей. Ей назначено два года лишения свободы в колонии-поселении.
Напомним, трагедия случилась вечером 17 ноября, в огне погибли два мальчика-близнеца трех лет и их двухлетний брат. Причиной пожара стала неисправность дровяной печи.
Как сообщает пресс-служба суда, в тот день мать мальчиков, будучи пьяной, вышла из дома, заперев дверь снаружи и оставив своих детей без присмотра. Перед этим она растопила печь, из-за которой позднее вспыхнул пожар. Дети задохнулись угарным газом, не сумев спастись.
В судебном заседании женщина полностью признала свою вину в совершенном преступлении. Суд квалифицировал ее действия как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram