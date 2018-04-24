В Свирске осудили мать трех малышей, погибших на пожаре по ее недосмотру

Свирск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Черемховский городской суд вынес приговор жительнице Свирска, из-за неосторожности которой в ноябре 2017 года на пожаре погибли трое ее маленьких детей. Ей назначено два года лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, трагедия случилась вечером 17 ноября, в огне погибли два мальчика-близнеца трех лет и их двухлетний брат. Причиной пожара стала неисправность дровяной печи.

Как сообщает пресс-служба суда, в тот день мать мальчиков, будучи пьяной, вышла из дома, заперев дверь снаружи и оставив своих детей без присмотра. Перед этим она растопила печь, из-за которой позднее вспыхнул пожар. Дети задохнулись угарным газом, не сумев спастись.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину в совершенном преступлении. Суд квалифицировал ее действия как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.