В Свирске пьяный водитель в ходе полицейской погони попал в ДТП

Свирск, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Свирске полицейские задержали пьяного водителя «Ниссана Икс-Трейла». Молодой человек в ходе погони за ним попал в ДТП, наехав на деревянные мостик через небольшой ров. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Дорожные инспекторы обратили внимание на иномарку, поскольку водитель нарушил требование дорожного знака. Требования сотрудников полиции об остановке водитель иномарки также проигнорировал и продолжил движение. При этом ехал он на высокой скорости, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

После того как иномарка попала в ДТП, полицейские водителя задержали. За рулём оказался 21-летний житель Черемхово, у которого никогда не было водительских прав. Как показало проведенное освидетельствование, молодой человек был пьян, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

В отношении задержанного сотрудниками Госавтоинспекции было составлено четыре протокола по различным статьям КоАП Российской Федерации.