В Свирске водитель «Лады» сбил первоклассника

Свирск, 16.04.20 (ИА «Телеинфори»), – Cотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 7-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел 15 апреля в Свирске на улице Олега Кошевого. Прибывшими на место происшествия инспекторами ГИБДД, предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля «Лада», совершил наезд на первоклассника, который перебегал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

– В результате аварии ребенок с незначительными травмами был доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, – отметили в ведомстве.