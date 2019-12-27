В связи со смертельным ДТП на Култукском тракте возбуждено уголовное дело

Шелеховский район, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело возбуждено в связи с ДТП на Култукском тракте, где погиб один человек и пострадали еще четверо.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Напомним, автомобильная авария произошла утром 27 декабря в районе 33 километра трассы Р-258 «Байкал». Тягач «Фредлайнер Центурии Класс», следовавший из Читы в сторону Челябинска, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Хайс». Как пояснил полицейским водитель грузовика, 56-летний житель Челябинска, у его машины отказали тормоза.

В результате ДТП погиб пассажир Тойоты, еще четверо мужчин – водитель и пассажиры минивэна – были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами.

По этому факту следователями специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления регионального МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.