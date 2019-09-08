|Происшествия
|09.09.2019
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В тайге Нижнеудинского района потерялся подросток
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Нижнеудинский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинском районе в лесу потерялся 17-летний Илья Титорчук. Парень пропал при заготовке кедрового ореха, сообщает пресс-служба полиции.
С заявлением в дежурную часть полиции обратились родственники мальчика. Утром 7 сентября он вместе с семьей отправился в лес, расположенный в районе 71-ого километра автодороги Нижнеудинск-Нерса, для заготовки кедрового ореха. В тайге они разделились и договорились встретиться через несколько часов, но подросток к назначенному времени не вернулся. После самостоятельных поисков, родные обратились за помощью в полицию.
Фото представлено пресс-службой полиции
Сейчас в поисковых мероприятиях задействовано 50 человек, сотрудники полиции и волонтеры. Они прочесывают территорию лесного массива и близлежащих окрестностей, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.
Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении парня, просят обратиться в ОМВД России по Нижнеудинскому району либо позвонить по телефонам: 8 (39557)7-18-67 либо 102.
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