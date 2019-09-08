В тайге Нижнеудинского района потерялся подросток

Нижнеудинский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинском районе в лесу потерялся 17-летний Илья Титорчук. Парень пропал при заготовке кедрового ореха, сообщает пресс-служба полиции. С заявлением в дежурную часть полиции обратились родственники мальчика. Утром 7 сентября он вместе с семьей отправился в лес, расположенный в районе 71-ого километра автодороги Нижнеудинск-Нерса, для заготовки кедрового ореха. В тайге они разделились и договорились встретиться через несколько часов, но подросток к назначенному времени не вернулся. После самостоятельных поисков, родные обратились за помощью в полицию. Фото представлено пресс-службой полиции Сейчас в поисковых мероприятиях задействовано 50 человек, сотрудники полиции и волонтеры. Они прочесывают территорию лесного массива и близлежащих окрестностей, говорят в ГУ МВД по Иркутской области. Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении парня, просят обратиться в ОМВД России по Нижнеудинскому району либо позвонить по телефонам: 8 (39557)7-18-67 либо 102. ПРИМЕТЫ: На вид 17 лет, рост 195 см., среднего телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы темно-русые, стрижка модельная, челка зачесана на правую сторону.

Был одет в спецовку зелёного цвета с накладными карманами темно-зелёного цвета, свитер бежевого цвета с высоким воротником на замке молнии, трико тёмно-синего цвета, резиновые сапоги либо кроссовки чёрного цвета из кожзаменителя.

Особые приметы: на подбородке имеется ямочка, в области паха с правой стороны шрам от удаления аппендицита, на левой голени свежий шрам от ожога. При разговоре немного заикается, путается в словах. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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