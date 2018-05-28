В Тайшете 60 часов обязательных работ получил «подставной» директор фирмы

Тайшет, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете мировой судья приговорил к 60 часам обязательных работ местного жителя, который согласился быть «подставным» директором фирмы.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в суде установлено, что мужчина в феврале 2017 года передал гражданину КНР свой паспорт с целью последующей регистрации его в качестве директора ООО «Север-лес». При этом он понимал, что фактически управлять организацией не будет.

Свою вину подсудимый полностью признал и активно способствовал раскрытию преступления.