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10.05.2018

В Тайшете два школьника 9 мая попали в реанимацию из-за пьяной автомобилистки

Тайшет, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Тайшета на Тойоте Висте 9 мая сбила двух 10-летних мальчиков, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу  на одном велосипеде. С тяжелыми травмами школьников доставили в больницу, оба находятся в реанимации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился в 17:30 на ул. Суворова в районе площади «Юбилейной». Перед пешеходным переходом автолюбительница не остановилась и не пропустила школьников.

Медицинское освидетельствование показало, что 33-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Виновница ДТП задержана и помещена в изолятор временного содержания.

В полиции отмечают, что в настоящее время собраны материалы по статье 20.21 КоАП РФ – появление в общественных местах в состоянии опьянения, они будут переданы в суд для принятия решения. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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