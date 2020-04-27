В Тайшете из окна квартиры на пятом этаже выпал двухлетний мальчик

Тайшет, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете из окна квартиры на пятом этаже выпал двухлетний ребёнок. Мальчик находится в больнице в тяжёлом состоянии. СУ СКР по Иркутской области возбудило в отношении матери уголовное дело по статье 125 УК РФ – оставление в опасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошёл 25 апреля. По версии следствия, мальчик находился в квартире с 15-летним двоюродным братом. Оставшись без присмотра, малыш залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал.

Следователи СКР напоминают, что нельзя оставлять окна открытыми, если дома маленький ребёнок, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети опираются на них, воспринимая как надёжную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу. Также нельзя оставлять ребёнка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей, нельзя ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал. Кроме того, стоит установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.