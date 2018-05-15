|Происшествия
|16.05.2018
|
|
В Тайшете маршрутка едва не разбилась из-за приступа эпилепсии у водителя
|
Тайшет, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - У водителя маршрутки, перевозившего пассажиров из посёлка Юрты в Тайшет, прямо во время рейса случился приступ эпилепсии. Суд лишил мужчину водительских прав, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл в ноябре 2017 года. Избежать ДТП удалось благодаря одному из пассажиров маршрутки, который и остановил «Газель». Водителя госпитализировала «скорая помощь» в Тайшетскую районную больницу.
В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре поясняют, что эпилепсия является медицинским противопоказанием к управлению машиной, потому в суд был направлен иск о прекращении водительских прав мужчины.
Тайшетский городской суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
Тэги: