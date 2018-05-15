В Тайшете маршрутка едва не разбилась из-за приступа эпилепсии у водителя

Тайшет, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - У водителя маршрутки, перевозившего пассажиров из посёлка Юрты в Тайшет, прямо во время рейса случился приступ эпилепсии. Суд лишил мужчину водительских прав, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл в ноябре 2017 года. Избежать ДТП удалось благодаря одному из пассажиров маршрутки, который и остановил «Газель». Водителя госпитализировала «скорая помощь» в Тайшетскую районную больницу.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре поясняют, что эпилепсия является медицинским противопоказанием к управлению машиной, потому в суд был направлен иск о прекращении водительских прав мужчины.

Тайшетский городской суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора.