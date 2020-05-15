В Тайшете обнаружили и закрыли наркопритон

Тайшет, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Тайшетскому пресекли деятельность наркопритона. Помещение для употребления запрещенных веществ с февраля по март 2020 года предоставлял 38-летний мужчина, который сам был наркозависимым, сообщает пресс-служба ГУ МДВ по Иркутской области.

– Так как дверь в подъезд открывалась только с помощью домофона или магнитного ключа, посетители притона входили в квартиру на первом этаже дома через окно лоджии. В жилище задержанного в качестве вещественных доказательств полицейские обнаружили более 400 использованных одноразовых шприцов. Известно, что подозреваемый нигде не работает и уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотиков, – отметили в ведомстве.

На мужчину заведено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ – организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств. Теперь подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.