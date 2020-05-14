В Тайшете оштрафован фиктивный директор подставной фирмы

Тайшет, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Мировой судья в Тайшете оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя, который предоставил свой паспорт для регистрации фиктивной фирмы.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, судом установлено, что в 2019 году мужчина получил предложение о регистрации его фиктивным директором юридического лица в сфере деятельности по экспорту древесины за денежное вознаграждение. Его паспорт был использован при составлении необходимых документов.

Впоследствии в ЕГРЮЛ были внесены сведения о регистрации общества с ограниченной ответственностью на подставное лицо. Фактически же деятельность по руководству обществом житель Тайшета не осуществлял.

Отмечается, что подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, способствовал расследованию преступления. С учетом характеристики личности, его имущественного положения и членов его семьи, суд прекратил уголовное дело и назначил ему штраф. Действиям граждан, осуществившим регистрацию юридического лица на подставное лицо, будет дана отдельная правовая оценка.